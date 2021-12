Quirinale, Italia Viva gela Berlusconi: "Non lo votiamo" Cresce l'ipotesi Casini (giù Amato, Severino, Cartabia) (Di lunedì 27 dicembre 2021) "Sì, come abbia detto più volte, serve un presidente della Repubblica che abbia un ampio consenso in Parlamento. E Berlusconi non ha queste caratteristiche". Con queste parole il coordinatore nazionale di Italia Viva, Ettore Rosato, risponde alla domanda... Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 27 dicembre 2021) "Sì, come abbia detto più volte, serve un presidente della Repubblica che abbia un ampio consenso in Parlamento. Enon ha queste caratteristiche". Con queste parole il coordinatore nazionale di, Ettore Rosato, risponde alla domanda... Segui su affarni.it

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha consegnato l'onorificenza di Gran Croce d'Onore dell'Ordine della Stella d'Italia alla… - borghi_claudio : Ho avvisato @Agenzia_Ansa che esistono le domande retoriche. Se dico 'mi devo buttare dalla finestra?' non voglio b… - Quirinale : #Mattarella:Credo che si possa riconoscere come in Italia si sia affermata una sostanziale unità. Unità di intenti… - BenitoAtos : RT @La_manina__: Certo che ci vuole la faccia da culo di Italia Viva per passare un anno ad accusare il PD di essersi attaccato anche ai Ci… - artedipulire : Presidente Mattarella non abbandonare il Quirinale se vuoi bene all'Italia. -