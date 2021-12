Quirinale | Berlusconi? Qualche voto di Cdx mancherà Gianni Letta

(Di lunedì 27 dicembre 2021) "Fratelli d'Italia sarà sicuramente compatta nel votare Silvioal. E qualora non funzionasse la sua candidatura, per colpa di altri e non nostra, saremo compatti anche nelle altre, successive scelte. Ma mi auguro chesia votato... Segui su affaritaliani.it

Advertising

fattoquotidiano : 'Storia di B.', @marcotravaglio racconta a puntate l'epopea di Silvio Berlusconi, dagli esordi imprenditoriali di… - sole24ore : ?? Corsa al Quirinale, a Berlusconi mancano 52 voti. - fattoquotidiano : ETERNO RITORNO Silvio ha riferito la sua a un paio di parlamentari di stretta fiducia. Giovedì dirà a Salvini e Mel… - GiorgioCameran1 : @ilgiornale Al #Quirinale non ci va ne #Draghi ne #Berlusconi - Destradipopolo : “ #BERLUSCONI AL #QUIRINALE? E’ UN CANDIDATO DIVISIVO“: IL PENSIERO DI GIULIANO URBANI L’EX FORZA ITALIA: “SERVE U… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Berlusconi

Vedi Anche Mafia, processi e bunga bunga: il blob delle 7 vite del Caimano -al? No grazie Passando per le norme 'Salva Rete 4' con la Legge Maccanico e il governo D'Alema che ...Home Politica. Rosato (Iv),non ha ampio consenso. Rotondi (FI), non hai esperienze di votazioni parlamentari Politica 27 Dicembre 2021 Dura condanna Ue su chiusura forzata del quotidiano Apple ...“Volete sapere come andrà a finire per il Colle? Dovrebbe farcela Pierferdinando Casini”. Ad esporsi sull’intensa partita ...Pensavamo che il nostro compito di controllo democratico, con la condanna e la uscita di Berlusconi dalle istituzioni, fosse ormai terminato, ed invece siamo costretti a convocare ancora un presidio ...