Quarantena Covid, Zangrillo: “Rischio Italia bloccata, saranno contenti i lavativi” (Di lunedì 27 dicembre 2021) “L’isolamento preventivo in Quarantena domiciliare per i contatti asintomatici di persone positive è norma che bloccherà l’Italia e farà contenti i lavativi”. Non usa mezzi termini Alberto Zangrillo, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele, per descrivere sui social quella che vede come una delle storture in corso. “E’ aberrante quello che sta succedendo. Ci vuole buonsenso, l’ho detto già 2 anni fa che andava applicato per affrontare questa pandemia. Così l’Italia è bloccata”, afferma interpellato dall’Adnkronos Salute. Quanto alla variante Omicron, che tiene di nuovo il mondo col fiato sospeso, il timore delle autorità sanitarie è che un’esplosione ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021) “L’isolamento preventivo indomiciliare per i contatti asintomatici di persone positive è norma che bloccherà l’e farà”. Non usa mezzi termini Alberto, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele, per descrivere sui social quella che vede come una delle storture in corso. “E’ aberrante quello che sta succedendo. Ci vuole buonsenso, l’ho detto già 2 anni fa che andava applicato per affrontare questa pandemia. Così l’”, afferma interpellato dall’Adnkronos Salute. Quanto alla variante Omicron, che tiene di nuovo il mondo col fiato sospeso, il timore delle autorità sanitarie è che un’esplosione ...

Advertising

Corriere : ?? «La quarantena andrebbe riservata solo ai positivi, non ha senso chiudere in casa anche i familiari e i contatti… - ilriformista : “Se ci sono delle restrizioni facciamole solo per i no vax”. Ad affermarlo è il leader di Italia Viva Matteo Renzi… - Corriere : ?? È accaduto a migliaia di famiglie: tutti insieme per il pranzo di Natale e poi si scopre che uno dei commensali è… - Ecatetriformis : RT @vitalbaa: Il Fondo per l'indennità di malattia destinato ai lavoratori in quarantena a causa Covid è stato finanziato solo fino al 31/1… - camilla_casari : RT @vitalbaa: Il Fondo per l'indennità di malattia destinato ai lavoratori in quarantena a causa Covid è stato finanziato solo fino al 31/1… -