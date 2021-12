Quarantena covid ridotta per chi ha terza dose, Cts convocato il 29 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ipotesi Quarantena covid ridotta per chi ha la terza dose di vaccino, il governo ha convocato il Comitato tecnico scientifico per la mattina di mercoledì 29 dicembre. All’ordine del giorno, a quanto apprende l’Adnkronos, l’ipotesi di riduzione dell’isolamento per i contatti stretti di positivi che abbiano già fatto la dose booster. Le regole attuali prevedono la Quarantena per chi è stato a contatto con un positivo, anche per soggetti che hanno ricevuto 3 dosi di vaccino. Le regole sulla Quarantena covid, aveva spiegato in precedenza il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza covid, sono “oggetto di riflessione”. “La riflessione sul numero di persone in ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ipotesiper chi ha ladi vaccino, il governo hail Comitato tecnico scientifico per la mattina di mercoledì 29 dicembre. All’ordine del giorno, a quanto apprende l’Adnkronos, l’ipotesi di riduzione dell’isolamento per i contatti stretti di positivi che abbiano già fatto labooster. Le regole attuali prevedono laper chi è stato a contatto con un positivo, anche per soggetti che hanno ricevuto 3 dosi di vaccino. Le regole sulla, aveva spiegato in precedenza il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza, sono “oggetto di riflessione”. “La riflessione sul numero di persone in ...

Advertising

Corriere : ?? «La quarantena andrebbe riservata solo ai positivi, non ha senso chiudere in casa anche i familiari e i contatti… - GiovaQuez : Il Cts si esprimerà nei prossimi giorni sulla richiesta di ridurre la quarantena per i contatti stretti che abbiano… - Corriere : ?? È accaduto a migliaia di famiglie: tutti insieme per il pranzo di Natale e poi si scopre che uno dei commensali è… - PellicanoCalvo : RT @vitalbaa: Il Fondo per l'indennità di malattia destinato ai lavoratori in quarantena a causa Covid è stato finanziato solo fino al 31/1… - NOprisonersEVER : RT @vitalbaa: Il Fondo per l'indennità di malattia destinato ai lavoratori in quarantena a causa Covid è stato finanziato solo fino al 31/1… -