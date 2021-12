Quarantena covid ridotta per chi ha terza dose, Cts convocato il 29 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ipotesi Quarantena covid ridotta per chi ha la terza dose di vaccino, il governo ha convocato il Comitato tecnico scientifico per la mattina di mercoledì 29 dicembre. All’ordine del giorno, a quanto apprende l’Adnkronos, l’ipotesi di riduzione della Quarantena per i contatti stretti di positivi che abbiano già fatto la dose booster. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ipotesiper chi ha ladi vaccino, il governo hail Comitato tecnico scientifico per la mattina di mercoledì 29 dicembre. All’ordine del giorno, a quanto apprende l’Adnkronos, l’ipotesi di riduzione dellaper i contatti stretti di positivi che abbiano già fatto labooster. L'articolo proviene da Italia Sera.

