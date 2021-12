Quarantena covid, Minelli: “Con terza dose giusto sia più breve” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Quarantena più breve per chi ha fatto la terza dose dose di vaccino anti covid? “È il momento giusto per dare il segnale più credibile del nostro avere fermamente creduto al vaccino e ai suoi effetti benefici. Se dopo aver fatto tre dosi di vaccino, dopo aver acquisito protezione immunitaria oggettivamente in grado di minimizzare gli effetti dell’infezione, dopo aver contrastato la negligenza senza riserve di chi pur potendosi vaccinare non ha inteso farlo, dovessimo sottostare alle stesse identiche regole a cui è indispensabile ed urgente che questi ultimi vengano sottoposti, allora vorrebbe dire che davvero abbiamo sbagliato tutto”. Così all’Adnkronos Salute Mauro Minelli,responsabile per il Sud-Italia della Fondazione per la medicina ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021)piùper chi ha fatto ladi vaccino anti? “È il momentoper dare il segnale più credibile del nostro avere fermamente creduto al vaccino e ai suoi effetti benefici. Se dopo aver fatto tre dosi di vaccino, dopo aver acquisito protezione immunitaria oggettivamente in grado di minimizzare gli effetti dell’infezione, dopo aver contrastato la negligenza senza riserve di chi pur potendosi vaccinare non ha inteso farlo, dovessimo sottostare alle stesse identiche regole a cui è indispensabile ed urgente che questi ultimi vengano sottoposti, allora vorrebbe dire che davvero abbiamo sbagliato tutto”. Così all’Adnkronos Salute Mauro,responsabile per il Sud-Italia della Fondazione per la medicina ...

