Quarantena Covid, Figliuolo: "Stiamo riflettendo, scienziati al lavoro" (Di lunedì 27 dicembre 2021) "La riflessione sul numero di persone in Quarantena l'abbiamo fatta questa mattina col ministro Speranza. Gli scienziati stanno studiando con l'Istituto Superiore di Sanità". Così il generale ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) "La riflessione sul numero di persone inl'abbiamo fatta questa mattina col ministro Speranza. Glistanno studiando con l'Istituto Superiore di Sanità". Così il generale ...

Advertising

Corriere : ?? «La quarantena andrebbe riservata solo ai positivi, non ha senso chiudere in casa anche i familiari e i contatti… - Corriere : ?? Chi sottoponendosi a un tampone scopre il contagio deve comunicare alla Asl dove rimarrà in quarantena, se necess… - repubblica : Due milioni di italiani chiusi in casa: “Ripensare la quarantena per il Covid” - rotaruchristina : RT @Corriere: ?? «La quarantena andrebbe riservata solo ai positivi, non ha senso chiudere in casa anche i familiari e i contatti stretti, s… - MartinaR67 : RT @Open_gol: Cos’è un contatto positivo, quando si può definire stretto e quando è necessaria la quarantena: un vademecum -