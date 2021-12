Quando si fa la quarta dose in Italia? Le ipotesi sul prossimo richiamo (Di lunedì 27 dicembre 2021) La discussione è in divenire e ogni decisione – come sottolineato del Presidente del Consiglio Mario Draghi e del Ministro della Salute Roberto Speranza – sarà presa in base ai dati epidemiologici del nostro Paese. Ma l’interrogativo è già presente nelle ipotesi di un piano per il futuro: Quando si farà la quarta dose in Italia? La domanda arriva in relazione allo status quo attuale, basandosi sull’esperienza precedente della durata dell’immunizzazione dopo il primo ciclo e mentre è in corso la campagna per la dose booster. Ma non mancano le ipotesi di programmazione per la prossima primavera. A dare un’indicazione non molto precisa, ma indicativa, è stato Walter Ricciardi. Il docente di Igiene all’università Cattolica di Milano e consulente del ministro della Salute ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) La discussione è in divenire e ogni decisione – come sottolineato del Presidente del Consiglio Mario Draghi e del Ministro della Salute Roberto Speranza – sarà presa in base ai dati epidemiologici del nostro Paese. Ma l’interrogativo è già presente nelledi un piano per il futuro:si farà lain? La domanda arriva in relazione allo status quo attuale, basandosi sull’esperienza precedente della durata dell’immunizzazione dopo il primo ciclo e mentre è in corso la campagna per labooster. Ma non mancano ledi programmazione per la prossima primavera. A dare un’indicazione non molto precisa, ma indicativa, è stato Walter Ricciardi. Il docente di Igiene all’università Cattolica di Milano e consulente del ministro della Salute ...

