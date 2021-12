Quadricicli - Le alternative elettriche alle citycar - FOTO GALLERY

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il crescente interesse per i veicoli "alla spina" e le nuove esigenze di mobilità individuale, dovute soprattutto all'emergenza pandemica, stanno favorendo la nascita di nuovi mezzi per gli spostamenti urbani, meno ingombranti delle classichee con soluzioni molto originali. Alcune proposte, tra cui la Mole Urbana di Umberto Palermo, provengono addirittura dstesse case automobilistiche, mentre altri progetti nascono dall'intuizione di piccoli produttori. Ne parliamo con maggiori dettagli nella nostra gria d'immagini, dove troverete una selezione di veicoli concepiti per l'uso urbano, tra concept, mezzi in arrivo egià in vendita.

... Citroën mette in campo altre due: la prima si chiama ë - SpaceTourer ed è ...fin dai 14 anni (con patente AM) alla velocità massima di 45 km/h (come da omologazione per i...Eppure è così, in un mondo in cui le motorizzazionie ecologiche si diffondono senza ...il trasporto di due passeggeri ed è realizzata con materiali migliori rispetto ad altri...Non solo (vere) auto: la mobilità a batterie sta favorendo la nascita di nuovi veicoli per gli spostamenti urbani ...Il prototipo su base Ami è equipaggiato con elementi estetici in stile off-road e include accessori funzionali stampati in 3D ...