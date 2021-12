Puglianello | Rubano | “Mercoledì 29 tamponi molecolari gratuiti”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco di, Francesco Maria, ha annunciato l’iniziativa intrapresa dal Comune, prevista29 dicembre alle ore 14.30, presso lo spazio antistante il Municipio, la quale prevedeper effettuare uno screening di massa. I test saranno effettuati dal Centro Morgagni di Benevento, attraverso personale qualificato. Possono sottoporsi al test i cittadini residenti, effettuando una prenotazione tramite chiamata o messaggio whatsapp al numero 328 8020887. I cittadini sottoposti allo screening di massa popolare saranno inseriti in un apposito registro che consentirà al Comune il tracciamento e il monitoraggio della popolazione residente, al fine di ridurre al minimo l’impatto del contagio sulla ...

Cosi il sindaco di, Francesco Mariain un post sulla pagina Facebook dell'ente. "Saranno vietati severamente gli assembramenti nelle aree pubbliche nei luoghi religiosi, negli .... Ordinanze restrittive in arrivo su tutto il teritorio sannita., sindaco di, annuncia: 'Si informa la Cittadinanza tutta che il numero dei POSITIVI e' in aumento ed i relativi rischi di ulteriori contagi sono altissimi. Vi invito ad avere ...Troppi casi Covid, il sindaco Rubano vieta anche le partite a carte nei bar: succede nel comune di Puglianello, in provincia di Benevento ...“Saranno vietati severamente gli assembramenti nelle aree pubbliche – spiega -, nei luoghi religiosi, negli esercizi commerciali e nelle abitazioni. Sarà vietato giocare a carte nei bar. Saranno attiv ...