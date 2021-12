Puglia: Natale con temperature da primavera Pioggia nella notte e vento da meridione (Di lunedì 27 dicembre 2021) I giorni del Natale sono stati caratterizzati da temperature primaverile in Puglia. Non fa difetto oggi, con un innalzamento, anzi, nella notte è la giornata si prospetta in continuità. Nell’immagine (fonte protezione civile della Puglia) i 15 gradi registrati a Santa Maria di Leuca intorno alle 4, in tutto il Salento e nella fascia ionica del tarantino si scende di uno-due gradi ma non di più. Lo stesso vale per la costa adriatica del barese e perfino la valle d’Itria e le zone interne del foggiano hanno fatto registrare dieci gradi circa, in piena notte. In inverno. Effetto del vento da sud. Pioggia in nottata su varie zone della regione, non grandi quantitativi. L'articolo Puglia: ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 27 dicembre 2021) I giorni delsono stati caratterizzati daprimaverile in. Non fa difetto oggi, con un innalzamento, anzi,è la giornata si prospetta in continuità. Nell’immagine (fonte protezione civile della) i 15 gradi registrati a Santa Maria di Leuca intorno alle 4, in tutto il Salento efascia ionica del tarantino si scende di uno-due gradi ma non di più. Lo stesso vale per la costa adriatica del barese e perfino la valle d’Itria e le zone interne del foggiano hanno fatto registrare dieci gradi circa, in piena. In inverno. Effetto delda sud.in nottata su varie zone della regione, non grandi quantitativi. L'articolo: ...

Advertising

infoitinterno : Bollettino Covid: quasi 900 nuove positività registrate in Puglia a Natale - infoitinterno : Covid: a Natale in Puglia 883 nuovi casi, il 6,7% dei test – La Gazzetta di San Severo – News di Capitanata - TeleAppula : Resta in carcere ex dirigente Protezione Civile; si riapre camera intensiva a #Matera; Licenziata a #Natale perché… - marco731501 : RT @ruggierofilann4: BUONGIORNO DALLA #puglia. IL VELIERO PIU' BELLO DEL MONDO, L'AMERIGO VESPUCCI, HA INDOSSATO L'ABITO DI NATALE. https:/… - TommasoChimenti : RT @ruggierofilann4: BUONGIORNO DALLA #puglia. IL VELIERO PIU' BELLO DEL MONDO, L'AMERIGO VESPUCCI, HA INDOSSATO L'ABITO DI NATALE. https:/… -