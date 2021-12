PSG, da Milano alla Spagna: vola in prestito, è ufficiale (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il PSG si muove sul mercato in uscita. Il primo nome a salutare Parigi è l’ex Inter Rafinha, ceduto in prestito alla Real Sociedad. Mancano pochi giorni a gennaio, ma il calciomercato sta facendo già registrare i primi colpi. Diverse le squadre che hanno già effettuato i primi movimenti in entrata e in uscita. Una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il PSG si muove sul mercato in uscita. Il primo nome a salutare Parigi è l’ex Inter Rafinha, ceduto inReal Sociedad. Mancano pochi giorni a gennaio, ma il calciomercato sta facendo già registrare i primi colpi. Diverse le squadre che hanno già effettuato i primi movimenti in entrata e in uscita. Una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : PSG Milano Inter, storie di ex: Conte, Hakimi e Lukaku, i soldi non fanno la felicità E infine arrivò il momento dei saluti anche per Romelu Lukaku , il nuovo Re eletto di Milano, che ... in testa alla classifica del campionato francese con il suo PSG. Per quanto riguarda le sue ...

Calciomercato Milan, rinnovo Kessie: no passi avanti, idee Svanberg e Renato Sanches In particolare, sul centrocampista è forte l'interesse del Tottenham di Antonio Conte e del PSG, i ...che appare certo (a meno di clamorosi ribaltoni) è che il giocatore ivoriano non lascerà Milano ...

