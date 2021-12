Protocollo UEFA-CONMEBOL | c’è l’intesa per Italia-Argentina

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tra Aleksander Ceferin e Alejandro Dominguez, presidenti rispettivamente dell’e della, bolle qualcosa di grosso in pentola. I massimi vertici delle due federazioni calcistiche continentali hanno infatti annunciato il rinnovo e l’ampliamento del “Memorandum of Understanding” fino al 30 giugno 2028. Si tratta di und’intesa finalizzato all’organizzazione di una serie di eventi per la promozione e lo sviluppo del calcio nei relativi territori. Questo è solo un altro dei tanti momenti d’incontro tra i due enti, che vantano una collaborazione storicamente datata. Svelati anche data e sede diIl primo importante progetto individuato nell’accordo traè la creazione e l’apertura di un ufficio comune. Esso verrà ...