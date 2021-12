Protezione Civile Regione Campania, allerta meteo Gialla dalle 20 di oggi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo valido a partire dalle 20 di oggi, lunedì 27 dicembre e fino alle 12 di domani, martedì 28 dicembre su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 e 7 (Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 7: Tanagro). Si prevedono precipitazioni sparse, rovesci o locali temporali, puntualmente anche intensi. Dal punto di vista del rischio idrogeologico sono segnalati fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, inondazioni, frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli. Considerate le valutazioni del Centro Funzionale e la possibile evoluzione del quadro meteo, si raccomanda di prestare ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLadellaha emanato un avviso divalido a partire20 di, lunedì 27 dicembre e fino alle 12 di domani, martedì 28 dicembre su tutta laad esclusione delle zone 4 e 7 (Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 7: Tanagro). Si prevedono precipitazioni sparse, rovesci o locali temporali, puntualmente anche intensi. Dal punto di vista del rischio idrogeologico sono segnalati fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, inondazioni, frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli. Considerate le valutazioni del Centro Funzionale e la possibile evoluzione del quadro, si raccomanda di prestare ...

Advertising

fattoquotidiano : Tangenti, confessa l’ex capo della Protezione Civile pugliese arrestato con 10mila euro in una busta - petergomezblog : Tangenti, ammette l’addebito e confessa l’ex capo della Protezione Civile pugliese arrestato con 10mila euro in una… - LegaSalvini : ++ ?? CONFESSA L’EX DIRIGENTE PUGLIESE DELLA PROTEZIONE CIVILE ARRESTATO PER CORRUZIONE: ERA STATO FERMATO CON 10.00… - SaggioSergio : RT @ardigiorgio: Non c’è un solo giornale a tiratura nazionale che scrive del capo protezione civile Puglia nominato da Emiliano(vaccini,sa… - Rossana44792035 : RT @ardigiorgio: Non c’è un solo giornale a tiratura nazionale che scrive del capo protezione civile Puglia nominato da Emiliano(vaccini,sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Protezione Civile I riti presieduti in Duomo a Como dal vescovo Oscar Cantoni Al termine di un anno civile "spiega la Diocesi - , la Chiesa si rivolge al suo Signore con la ... il tempo e la storia sono saldamente nelle mani di Dio, dal quale invochiamo forza, aiuto, protezione. ...

I botti di Capodanno fanno male anche all'ambiente: 'Non usateli' L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania lancia un appello a evitarne l'...per metro cubo che la normativa vigente prescrive di non oltrepassare più di 35 volte in un anno civile,...

Bagnacavallo - Il Consiglio comunale ha ringraziato i volontari della Protezione civile per l'impegno durante la pandemia – Ravenna24ore.it Ravenna24ore Prosegue l’allerta meteo, anche sul Cilento La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo valido a partire dalle 20 di oggi, lunedì 27 dicembre e fino alle 12 di domani, martedì 28 dicembre su tutta la Campania ad ...

Mobilitazione in Cisgiordania contro le aggressioni dei coloni Mobilitazione in Cisgiordania contro le aggressioni dei coloni diventate quotidiane con la protezione dell’esercito di occupazione. A Burqa, a Kusra ed in ...

Al termine di un anno"spiega la Diocesi - , la Chiesa si rivolge al suo Signore con la ... il tempo e la storia sono saldamente nelle mani di Dio, dal quale invochiamo forza, aiuto,. ...L'Agenzia regionale per laambientale della Campania lancia un appello a evitarne l'...per metro cubo che la normativa vigente prescrive di non oltrepassare più di 35 volte in un anno,...La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo valido a partire dalle 20 di oggi, lunedì 27 dicembre e fino alle 12 di domani, martedì 28 dicembre su tutta la Campania ad ...Mobilitazione in Cisgiordania contro le aggressioni dei coloni diventate quotidiane con la protezione dell’esercito di occupazione. A Burqa, a Kusra ed in ...