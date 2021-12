Proroga stato di emergenza | cosa cambia per smart working | Green Pass e congedi

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Consiglio dei Ministri riunitosi lo scorso 14 dicembre ha approvato una bozza di decreto legge chelodiper il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022. Le misure sono poi confluite insieme al Decreto “Festività” nel Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221. In parallelo, vengono estese una serie di misure strettamente legate (per varie ragioni) al contenimento della diffusione del virus. Tra queste si citano l’utilizzo delper accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati (oltre alle conseguenze economiche per chi ne è privo), l’accesso allosenza accordo individuale ed infine il congedo straordinario INPS per i genitori con figli in didattica a distanza, quarantena o infezione da ...

È quanto prevede il decreto legge, pubblicato il 25 dicembre in Gazzetta Ufficiale, in materia di "dellodi emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione ......della regione in relazione alle concessioni in essere per determinare la sola scadenza e/o. ... Infine, un ultimo appunto: le sentenze del Consiglio dinon esplicano un giudicato erga omnes,... Conte stamani è andato a Palazzo Chigi e ha detto al premier: ' Proroga necessaria ' . È la stessa linea di Enrico Letta anche se il segretario dem è più sfumato: ' Siamo pronti ad aderire alla prorog ...