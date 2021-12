"Profondo esaurimento". Charlene, fuga di notizie dalla clinica svizzera: inquietante, come è costretta ad alimentarsi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Charlene di Monaco continua ad essere avvolta nel mistero. Il ritorno nel Principato non è stato definitivo, dato che dopo poco pare che la principessa sia stata ricoverata in svizzera, più precisamente nella clinica di lusso Kusnacht Practice, affacciata sul lago di Zurigo e specializzata nella riabilitazione e nella cura delle dipendenze di ogni tipo. Non passa giorno senza che escano nuove indiscrezioni sulle condizioni di salute di Charlene e soprattutto della sua situazione complicata con il principe Alberto e con i figli, che hanno passato il Natale con le zie anziché con la madre. “Charlene soffre di un Profondo esaurimento fisico ed emotivo”, ha dichiarato suo marito, che però non ha dissipato i dubbi sul auto sta accadendo alla 43enne. Alcuni amici di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021)di Monaco continua ad essere avvolta nel mistero. Il ritorno nel Principato non è stato definitivo, dato che dopo poco pare che la principessa sia stata ricoverata in, più precisamente nelladi lusso Kusnacht Practice, affacciata sul lago di Zurigo e specializzata nella riabilitazione e nella cura delle dipendenze di ogni tipo. Non passa giorno senza che escano nuove indiscrezioni sulle condizioni di salute die soprattutto della sua situazione complicata con il principe Alberto e con i figli, che hanno passato il Natale con le zie anziché con la madre. “soffre di unfisico ed emotivo”, ha dichiarato suo marito, che però non ha dissipato i dubbi sul auto sta accadendo alla 43enne. Alcuni amici di ...

Advertising

Roseinfiore : RT @FrancoScarsell2: Charlene di Monaco sta ancora male. La principessa triste,è ricoverata in Svizzera, in una clinica di lusso, affacciat… - MutiLeonilde : RT @FrancoScarsell2: Charlene di Monaco sta ancora male. La principessa triste,è ricoverata in Svizzera, in una clinica di lusso, affacciat… - FrancoScarsell2 : Charlene di Monaco sta ancora male. La principessa triste,è ricoverata in Svizzera, in una clinica di lusso, affacc… - ilgiornale : Mentre il principe Alberto parla di 'profondo esaurimento fisico ed emotivo', dal Principato arriva l'indiscrezione… - zazoomblog : Profondo esaurimento.... Dove si trova Charlene di Monaco - #Profondo #esaurimento. #trova -