Probabili formazioni Sampdoria-Cagliari, ventesima giornata Serie A 2021/2022 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Le Probabili formazioni di Sampdoria-Cagliari, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Dopo la sosta natalizia le due squadre tornano in campo andando a caccia di un successo per iniziare al meglio il nuovo anno: calcio d’inizio alle ore 12:30 di giovedì 6 gennaio, diretta tv su Dazn. Sampdoria – Candreva e Thorsby pronti ad agire sulle fasce. Gabbiadini e Caputo i favoriti sul fronte d’attacco del 4-4-2 di D’Aversa. Cagliari – Zappa dovrebbe sostituire lo squalificato Dalbert, a centrocampo spazio per Grassi insieme a Marin e Deiola. In attacco Pavoletti leggermente favorito su Pereiro. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ledi, match valevole per ladel campionato di. Dopo la sosta natalizia le due squadre tornano in campo andando a caccia di un successo per iniziare al meglio il nuovo anno: calcio d’inizio alle ore 12:30 di giovedì 6 gennaio, diretta tv su Dazn.– Candreva e Thorsby pronti ad agire sulle fasce. Gabbiadini e Caputo i favoriti sul fronte d’attacco del 4-4-2 di D’Aversa.– Zappa dovrebbe sostituire lo squalificato Dalbert, a centrocampo spazio per Grassi insieme a Marin e Deiola. In attacco Pavoletti leggermente favorito su Pereiro. Le...

