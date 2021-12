Prime immagini del Sole inviate dalla sonda Parker

Leggi su curiosauro

(Di lunedì 27 dicembre 2021) La, lanciata nel 2018 per studiare il, a metà dicembre ha condiviso tramite gli uffici della NASA alcune delle più interessanticatturate durante i suoi ultimi perieli. Le foto mostrano le piume coronali, scorci della Via Lattea, prospettive inedite della Terra, di Mercurio e di altri pianeti del Sistema. Le piume solari studiate(NASA) – curiosauro.itLe foto dellaspazialeLaspazialeSolar Probe, sviluppata con un programma pluridecennaleNASA, è in orbita dal 2018 per analizzare da “vicino” ile comprendere meglio la natura del vento stellare. Deve appunto il suo nome al fisico Eugene ...