Preghiamo oggi 27 dicembre la Madonna della Riva | Placa una disgrazia

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Le fiamme provocate da un lume acceso, divampano paurosamente. Il Santuario ne è avvolto, ma quando viene supplicato l’aiuto di Maria Santissima, ciò che accade dopo non ha una spiegazione. In maniera del tutto inspiegabile il fuoco, da alto e rigoglioso, cominciò a rimpicciolirsi fino ad estinguersi. Era il diciassettesimo secolo quando all’improvviso scoppiò un L'articolo27launaproviene da La Luce di Maria.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Preghiamo oggi

La Luce di Maria

"Da lui ho imparato alcuni consigli molto utili e dane terrò uno a mente" disse nel 1996 il ...che l'anima dell'Arcivescovo Tutu riposi in pace, ma che il suo spirito stia di guardia al ...Per esempio, ve ne riportiamo uno di Papa Francesco : 'Il martirio di santo Stefano è la ragione per cuiin modo particolare per i cristiani che subiscono discriminazioni a causa della ...Le fiamme provocate da un lume acceso, divampano paurosamente. Il Santuario ne è avvolto, ma quando viene supplicato l'aiuto di Maria Santissima, ciò che accade dopo non ha una spiegazione.WhatsApp Facebook Twitter Messenger Email Print Delitti e suicidi Angelo Burzi, di anni 73, imprenditore e politico, ex consigliere e assessore alla r ...