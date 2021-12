Precompilata Iva per imprese e professionisti: l’annuncio dell’Agenzia delle Entrate (Di lunedì 27 dicembre 2021) Una dichiarazione Precompilata anche per le partite Iva. La annuncia oggi il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini in un’intervista al Messaggero. Nella quale annuncia per il nuovo anno procedure più semplici per i contribuenti. A partire proprio dalla Precompilata Iva: L’Agenzia ha predisposto oltre 20 milioni di dichiarazioni precompilate tramite le informazioni in suo possesso. È un grande lavoro preliminare che agevola i cittadini nel loro rapporto con il fisco, che vengono informati di tutte le loro possibili detrazioni fiscali. Quest’anno 4,2 milioni di contribuenti hanno trasmesso autonomamente la propria dichiarazione: il triplo rispetto al 2015 e un terzo in più rispetto al 2020. Questo vuol dire che l’hanno visualizzata collegandosi sul sito ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 dicembre 2021) Una dichiarazioneanche per le partite Iva. La annuncia oggi il direttoreErnesto Maria Ruffini in un’intervista al Messaggero. Nella quale annuncia per il nuovo anno procedure più semplici per i contribuenti. A partire proprio dallaIva: L’Agenzia ha predisposto oltre 20 milioni di dichiarazioni precompilate tramite le informazioni in suo possesso. È un grande lavoro preliminare che agevola i cittadini nel loro rapporto con il fisco, che vengono informati di tutte le loro possibili detrazioni fiscali. Quest’anno 4,2 milioni di contribuenti hanno trasmesso autonomamente la propria dichiarazione: il triplo rispetto al 2015 e un terzo in più rispetto al 2020. Questo vuol dire che l’hanno visualizzata collegandosi sul sito ...

