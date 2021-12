Poste Italiane, un nuovo ATM Postamat a Riva di Solto (Di lunedì 27 dicembre 2021) Poste Italiane ha attivato un nuovo sportello automatico ATM Postamat nel Comune di Riva di Solto. Lo sportello, posizionato nel parcheggio di Via Porto 28, è parte del programma degli impegni per i comuni italiani con meno di 5mila abitanti ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. Disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, gli ATM Postamat consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 dicembre 2021)ha attivato unsportello automatico ATMnel Comune didi. Lo sportello, posizionato nel parcheggio di Via Porto 28, è parte del programma degli impegni per i comuni italiani con meno di 5mila abitanti ed è coerente con la presenza capillare disul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. Disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, gli ATMconsentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di cartepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di ...

