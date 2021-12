Positivi e quarantena, il governo convoca il Cts per il 29 dicembre (Di lunedì 27 dicembre 2021) Gli scienziati dovranno valutare l’eventuale riduzione per chi ha tre dosi di vaccino. Poi ci sarà il consiglio dei ministri Leggi su corriere (Di lunedì 27 dicembre 2021) Gli scienziati dovranno valutare l’eventuale riduzione per chi ha tre dosi di vaccino. Poi ci sarà il consiglio dei ministri

Advertising

Corriere : ?? «La quarantena andrebbe riservata solo ai positivi, non ha senso chiudere in casa anche i familiari e i contatti… - RaiNews : Bassetti: 'Isolamento soltanto per i positivi, non per i contatti' - SkyTG24 : #Covid19, quarantena ridotta per contatti con positivi: chi è favorevole. Atteso parere Cts - LusaMarcello : @Jo_Condor @paulmonite @CaraCori Io COVID fatto a Febbraio 2020, provato da sierologico amaggio 2020. Curato con 1… - itsairens : letteralmente tutti sono positivi. non oso immaginare cosa accadrà quando mio fratello tornerà a scuola, di nuovo l… -