Polonia | Paulo Sousa va al Flamengo e viene bersagliato dalla stampa | “Disertore”

"Disertore". E' questo il titolo in prima pagina di un autorevole quotidiano della Polonia e indirizzato a Paulo Sousa, il ct che ha lasciato la Nazionale a tre mesi dai playoff per l'accesso ai Mondiali per approdare al Flamengo, nel campionato brasiliano. Il portoghese viene accusato di aver abbandonato nel momento cruciale la selezione polacca per andare in un club di un campionato non tra i principali a livello mondiale. SportFace.

