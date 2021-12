Politica in lutto, si è suicidato nella notte (Di lunedì 27 dicembre 2021) La condanna a 3 anni nell'inchiesta Rimborsopoli. Una decina di giorni fa Angelo Burzi era stato condannato a 3 anni dalla Corte di Appello di Torino nell'ambito dell'inchiesta ‘Rimborsopoli' che ha coinvolto anche l'ex governatore della Regione, Roberto Cota. #FOTO A FINE ARTICOLO L’accusa era di peculato e si riferiva alle spese di fondi destinati ai gruppi rappresentati in Consiglio regionale negli anni 2010-2014. Il processo è ritornato sui banchi del giudizio dopo che la Cassazione nel 2019 aveva annullato la precedente sentenza d’appello ordinario. In particolare, al vaglio dei giudici c’erano le modalità con cui gli allora consiglieri utilizzarono i fondi destinati al funzionamento del gruppo di appartenenza. È morto a Torino l'ex assessore regionale Angelo Burzi, una delle figure di spicco del mondo politico piemontese nell'area del centrodestra. Secondo le prime ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 27 dicembre 2021) La condanna a 3 anni nell'inchiesta Rimborsopoli. Una decina di giorni fa Angelo Burzi era stato condannato a 3 anni dalla Corte di Appello di Torino nell'ambito dell'inchiesta ‘Rimborsopoli' che ha coinvolto anche l'ex governatore della Regione, Roberto Cota. #FOTO A FINE ARTICOLO L’accusa era di peculato e si riferiva alle spese di fondi destinati ai gruppi rappresentati in Consiglio regionale negli anni 2010-2014. Il processo è ritornato sui banchi del giudizio dopo che la Cassazione nel 2019 aveva annullato la precedente sentenza d’appello ordinario. In particolare, al vaglio dei giudici c’erano le modalità con cui gli allora consiglieri utilizzarono i fondi destinati al funzionamento del gruppo di appartenenza. È morto a Torino l'ex assessore regionale Angelo Burzi, una delle figure di spicco del mondo politico piemontese nell'area del centrodestra. Secondo le prime ...

