Pokémon Diamante e Perla Lucente | il remake riporta i giocatori a Sinnoh 15 anni dopo | tra interessanti novità e qualche pecca

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ildella coppiaha reso dubbiosi gli appassionati sin dai primi annunci: da una parte il cambio di team di sviluppo – Game Freak si è affidata allo studio ILCA, nome non altisonante ma che negli ultimiha collaborato a titoli importanti come Dragon Quest XI, Code Vein, Ace Combat 7 e Nier Automata – dall’altro le particolari scelte, soprattutto grafiche, che sono state man mano svelate. Scegliamo il nostro starter preferito e ripercorriamo le strade di, per darvi le nostre impressioni dei, a 15dall’uscita dei primi capitoli, quelle strade che hanno conferito ala fama di uno dei migliori giochi della saga a livello di map ...

tsukiichanx : @Nowheretogobutw Nessuno? rido stavo giocando a Pokémon diamante lucente con la switch di un mio amico - NintendOnTweet : Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: uno streamer trova due shiny nella stessa lotta - myssstaneIenoir : @xenomythos Loro mi pregheranno me lo offriranno gratis perché dopo lo scandalo Pokémon Diamante le loro vendite so… - LPNintendoITA : Pokémon Diamante Lucente Con Devirò E Kens ITA [2] L'Ora Del Tutorial Infinito E La Ricerca Di Shinx - riri_jjongieten : Alla fine ho preso anche Pokemon diamante lucente e ho finito i soldi di natale di papà -

Ultime Notizie dalla rete : Pokémon Diamante

Spaziogames.it

Già, perché quest'anno il motore è stato impegnato in diverse produzioni di rilievo, tra cui i remake diPerla e, lanciati su Nintendo Switch a fine 2021, ma non solo. Uno dei ...I primi 5 giochi della classifica sonoSplendente / Perla Lucente, Mario Party Superstars, Big Brain Academy: Brain vs Braim, Minecraft e Mario Kart 8 Deluxe. This content is hosted ...