Pioggia, burrasca e mareggiate: allerta gialla in 5 regioni (Di lunedì 27 dicembre 2021) Pioggia, venti di burrasca e mareggiate, scatta l'allerta gialla in 5 regioni italiane da domani, martedì 28 dicembre. Nel mirino del maltempo finiscono infatti Calabria e settori di Toscana, Campania, Basilicata e Sicilia. Nelle prossime ore un impulso perturbato, in rapido transito sull' Italia, porterà precipitazioni sulle regioni meridionali e innescherà una sostenuta ventilazione occidentale su Calabria e Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero ...

