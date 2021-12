Pio e Amedeo asfaltano Giulia Salemi e Fedez | Finzione | solo finzione

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 27 dicembre 2021) C'è chi fa la promozione del proprio film attraverso il racconto della storia, parlando delle caratteristiche che lo rendono unico, o del messaggio che hanno voluto lanciare con il loro prodotto oppure degli attori che vi partecipano, ma Pio ehanno scelto un modo tutto particolare di fare promozione a scapito di qualcun' altro: vediamo cosa è successo. Già nelle scorse settimane il duo comico è stato molto criticato per una battuta poco piacevole: sul palco di Amici di Maria De Filippi, approfittando delle feste natalizie, hanno portato in dono insaccati, verdure e tanto altro, poi prendendo un fascio di finocchi hanno affermato "Queste sono diversamente spezie, perché finocchio non si può dire", portando a galla la vecchia polemica che li tacciava non essere abbastanza sensibili al tema del politicamente corretto. Tornando alla promozione del film, non è la ...