Pillole per una nuova storia letteraria 044 di Federico Sanguineti (Di lunedì 27 dicembre 2021) Canone di scrittrici e di scrittori Di Federico Sanguineti Se fossimo mosse o mossi da curiosità, e non indotte o indotti a divenire scolasticamente acquiescenti di fronte a ciò che, in ogni storia della letteratura italiana, da Francesco De Sanctis a oggi, viene a imporsi come tradizione portatrice di presunti valori universali (nei fatti di ideologia maschilista borghese), spontanea sorgerebbe la domanda: che cosa accomuna coloro che, in vario modo e misura, sono considerati canonici o almeno celebrati come “classici”? Non sarebbe difficile scoprire che sono accostabili per il fatto di rispecchiare, con maggiore o minore consapevolezza, situazioni di crisi politico-sociale epocale (al punto da coinvolgerci ancora oggi); e, al tempo stesso, sono stati e sono tuttora, almeno fino a un certo punto, sottoposti a censura più o meno ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 27 dicembre 2021) Canone di scrittrici e di scrittori DiSe fossimo mosse o mossi da curiosità, e non indotte o indotti a divenire scolasticamente acquiescenti di fronte a ciò che, in ognidella letteratura italiana, da Francesco De Sanctis a oggi, viene a imporsi come tradizione portatrice di presunti valori universali (nei fatti di ideologia maschilista borghese), spontanea sorgerebbe la domanda: che cosa accomuna coloro che, in vario modo e misura, sono considerati canonici o almeno celebrati come “classici”? Non sarebbe difficile scoprire che sono accostabili per il fatto di rispecchiare, con maggiore o minore consapevolezza, situazioni di crisi politico-sociale epocale (al punto da coinvolgerci ancora oggi); e, al tempo stesso, sono stati e sono tuttora, almeno fino a un certo punto, sottoposti a censura più o meno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Israele ordina 100mila pillole Paxlovid contro il Covid. E' il primo trattamento orale e domiciliare contro il Covi… - ChieffiOlga : Pillole per una nuova storia letteraria 044 di Federico Sanguineti | Cronache Salerno - concezoe : @gratacasola @la_zoth Non per il momento. Credo piuttosto che non ci capiscano molto sul modo in cui si diffonde la… - Gianbilico : @scoutfinche Soprattutto per l'abuso delle pillole usate - ProjectAging : Per la prima volta uno studio ha indagato la relazione a lungo termine tra #solitudine e #depressione nelle persone… -