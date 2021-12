Piace al Napoli, un altro club di Serie A su Kurzawa: il PSG paga parte dello stipendio (Di lunedì 27 dicembre 2021) Stando a ciò che riporta il Messaggero, Maurizio Sarri avrebbe chiesto alla Lazio un terzino che può fare anche il difensore centrale e un attaccante, in vista del mercato invernale. Nello specifico, la società capitolina avrebbe inziato a sondare Layvin Kurzawa del Paris Saint-Germain, seguito anche dal Napoli. FOTO: Getty – Kurzawa Psg L’esterno francese ha trovato, fin qui, poco spazio, chiedendo la cessione, e la società parigina ha accolto la sua richiesta: qualche agente lo ha proposto alla Lazio. L’ingaggio è alto (oltre i 4 milioni) ma il PSG sarebbe disposto a pagare parte dello stipendio. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 dicembre 2021) Stando a ciò che riporta il Messaggero, Maurizio Sarri avrebbe chiesto alla Lazio un terzino che può fare anche il difensore centrale e un attaccante, in vista del mercato invernale. Nello specifico, la società capitolina avrebbe inziato a sondare Layvindel Paris Saint-Germain, seguito anche dal. FOTO: Getty –Psg L’esterno francese ha trovato, fin qui, poco spazio, chiedendo la cessione, e la società parigina ha accolto la sua richiesta: qualche agente lo ha proposto alla Lazio. L’ingaggio è alto (oltre i 4 milioni) ma il PSG sarebbe disposto are

