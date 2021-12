Pescivendolo ucciso a Boscoreale, il retroscena: «Pistola puntata sulla figlia, ha reagito per difenderla» (Di martedì 28 dicembre 2021) «Antonio Morione ha reagito dopo aver visto la Pistola puntata in faccia alla figlia e alla nuora, due ragazze, entrambe minorenni, che stavano lavorando in pescheria. Voleva difendere loro,... Leggi su ilmattino (Di martedì 28 dicembre 2021) «Antonio Morione hadopo aver visto lain faccia allae alla nuora, due ragazze, entrambe minorenni, che stavano lavorando in pescheria. Voleva difendere loro,...

