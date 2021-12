Pescara | da due giorni senza cibo | 31enne con la figlia di 3 anni bussa a Natale in questura per chiedere aiuto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pescara due

commenta E' una fiaba di Natale quella che è ambientata a. Una mamma di 31 anni, con la sua bimba di 3, dagiorni vagava in città, senza cibo e senza un tetto. La giovane, di origine nigeriana, arrivava dalla Germania e stremata da fame e freddo, ...I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (33), Chieti (5),(112), Teramo (73).sono in corso di accertamento. Nessun decesso registrato, mentre sono 58 i nuovi guariti, ...Da due giorni senza cibo, una mamma con la sua figlia di 3 anni ha bussato in questura per chiedere aiuto. È successo a Pescara. Una mamma di 31 anni, con la sua bimba di 3, da due giorni vagava in ci ...Storia di una stagione magica e irripetibile. A fine agosto 2011, il Pescara viaggia verso Verona per la gara d’esordio del campionato di Serie B contro l’Hellas. Riccardo Maniero, punta napoletana co ...