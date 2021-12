“Personalità, tecnica, cattiveria e velocità”, Gatti-Napoli: notizia dal Frosinone (Di lunedì 27 dicembre 2021) Guido Angelozzi, attuale direttore dell’area tecnico-operativa del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione “Si gonfia la rete” a proposito di Federico Gatti, difensore centrale classe ’98 dei ciociari che sta facendo molto bene in Serie B. Proprio per questo, Gatti ha attirato su di sé le attenzioni dei grandi club italiani, tra cui il Napoli, attualmente alla ricerca di un centrale. Ecco quanto evidenziato: Gatti Frosinone “Ora come ora, ci sono pochi centrali in Italia forti come Federico (Gatti, ndr); commette ancora qualche errore, come l’espulsione con la Ternana, ma è davvero forte, ha Personalità, tecnica, cattiveria, velocità. Già in Serie C e nelle ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 dicembre 2021) Guido Angelozzi, attuale direttore dell’area tecnico-operativa del, ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione “Si gonfia la rete” a proposito di Federico, difensore centrale classe ’98 dei ciociari che sta facendo molto bene in Serie B. Proprio per questo,ha attirato su di sé le attenzioni dei grandi club italiani, tra cui il, attualmente alla ricerca di un centrale. Ecco quanto evidenziato:“Ora come ora, ci sono pochi centrali in Italia forti come Federico (, ndr); commette ancora qualche errore, come l’espulsione con la Ternana, ma è davvero forte, ha. Già in Serie C e nelle ...

Advertising

zazoomblog : “Personalità tecnica cattiveria e velocità” Gatti-Napoli: notizia dal Frosinone - #“Personalità #tecnica… - gilnar76 : “Personalità, tecnica, cattiveria e velocità”, Gatti-#Napoli, notizia dal Frosinone #Forzanapoli #Napolicalcio… - giacomodieci10 : Professionista serio, persona vera, uomo da Milan So che forse esagero, ma le personalità come quella di Rade mi g… - Maxi_Gooner : @Lvmbowski Atleticamente può fare la differenza in A. Non gradisce giocare terzino ma come quarto a destra, anche i… - NicoSpinelli8 : Si parla di #Boga?? Giocatore poco utilizzato da Dionisi, velocita' e pochi gol, 22 testoni di base ad 1 anno dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Personalità tecnica L'industria dei podcast in Italia: i numeri del fenomeno e il profilo dei creatori ... senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed ... primi fra questi la personalità e la notorietà del regista. Onde sembra, forse, difficile, poter enunciare ...

Il suono di Dante. Conversando con Mariateresa Sartori ... mi aveva fatto immediatamente intuire di trovarmi di fronte a una personalità complessa, un'... I segni grafici dei flussi registrati sono stati infine trasposti con la tecnica della quadrettatura su ...

“Personalità, tecnica, cattiveria e velocità”, Gatti-Napoli, notizia dal Frosinone SpazioNapoli ... senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomiaed ... primi fra questi lae la notorietà del regista. Onde sembra, forse, difficile, poter enunciare ...... mi aveva fatto immediatamente intuire di trovarmi di fronte a unacomplessa, un'... I segni grafici dei flussi registrati sono stati infine trasposti con ladella quadrettatura su ...