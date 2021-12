“Personaggio dell’anno nell’enogastronomia” | votazioni in corso | alle spalle di Cracco c’è un sannita

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDurazzano (Bn) – Tra colossi della ristorazione, nomi altisonanti, personaggi che hanno fatto fortuna dietro ai fornelli e in tv, si staglia un nome che profuma di Sud e di Sannio. Alessandro Buffolino, chef originario di Durazzano, che è in lizza per il titolo di “e dell’accoglienza” nella sezione cuochi. In lotta con altri 35 colleghi, tutte eccellenze italiche e alcuni di questi veri e propri totem nella propria categoria. Da Carload Antonino Cannavacciuolo, passando per Rosanna Marziale, Davide Oldani, Cristiano Tomei e Antonello Colonna. Giusto per citare i nomi che vanno per la maggiore, ma la competizione si allarga a tanti altri degni di nota e meno televisivi. Lo chef durazzanese, firma di Acanto Hotel Principe di Savoia a Milano, ha ...