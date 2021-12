Pericolo per la regina Elisabetta: un uomo armato di balestra si introduce a Palazzo (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono giorni turbolenti per la regina Elisabetta. La Sovrana non si è recata a Sandringham per le vacanze natalizie, ma la sua sicurezza è stata “minacciata” dall’incursione di un intruso armato di balestra. L’uomo ha fatto irruzione nel castello di Windsor il giorno di Natale. Secondo le ultime notizie, aveva intenzione di colpire la regina, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono giorni turbolenti per la. La Sovrana non si è recata a Sandringham per le vacanze natalizie, ma la sua sicurezza è stata “minacciata” dall’incursione di un intrusodi. L’ha fatto irruzione nel castello di Windsor il giorno di Natale. Secondo le ultime notizie, aveva intenzione di colpire la, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

ItalianAirForce : Missione conclusa per il Falcon 900 del 31° Stormo di #Ciampino che da Lamezia ha effettuato un… - UffiziGalleries : 'Per l'alcione, che genera nel periodo del #solstizio invernale, il dio sgombra l'intera distesa marina dalle onde… - ItalianAirForce : Il #Falcon900 dell'#AeronauticaMilitare, decollato da Cagliari per il #TrasportoSanitarioUrgente di un bimbo di sol… - lucasimo6 : @fearnobody00 @corrado_soldato @NinaRicci_us Eh già.. eppure sembrava un film semplice per quanto geniale. Ma evide… - robertamurgia : RT @valezuppina: Altri abbandoni. I cani della montagna non si riescono a prendere, la madre è molto 'protettiva'. Nel video metto i maremm… -