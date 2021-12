Perché il Barcellona può comprare Ferran Torres (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Barcellona si prepara a mettere a segno un colpo importante per la stagione 2021/22, ma anche in ottica futura. Il club catalano ha acquistato dal Manchester City lo spagnolo Ferran Torres, un’operazione che porterà nelle casse del club inglese – secondo quanto riportato dalla stampa sportiva spagnola – 55 milioni di euro, ai quali L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ilsi prepara a mettere a segno un colpo importante per la stagione 2021/22, ma anche in ottica futura. Il club catalano ha acquistato dal Manchester City lo spagnolo, un’operazione che porterà nelle casse del club inglese – secondo quanto riportato dalla stampa sportiva spagnola – 55 milioni di euro, ai quali L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : #Barcellona in crisi? Come fa il club blaugrana a mettere sul piatto 55 milioni per comprare Ferran Torres: i motiv… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Perché il Barcellona può comprare Ferran Torres: Il Barcellona si prepara a mettere a segno un co… - SacramentoPa : @FabrizioRomano @VALENRICH @sport Dovreste anche spiegare perché un giorno parlate di impiccagione per Bartomeu e i… - Avenger68445884 : @StefanoScardin2 @Giopier97 @guidotolomei Vero de jong ora è sulla lista dei credibili penril Barcellona e il suo a… - 80yeye80 : RT @Teo__Visma: #Ferran Torres al Barcellona è un grande colpo di mercato. Perché in mano a Xavi finisce: - un ragazzo giovane e spagnolo -… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Barcellona Calciomercato Inter/ Digne è un'ipotesi per il post - Perisic: si valuta un prestito ... una di queste per esempio è legata al rinnovo di Ivan Perisic , perché il croato potrebbe anche ... Da lì è passato al Barcellona e quindi all'Everton: Didier Deschamps lo convoca sempre in nazionale, è ...

Juve, potrebbe arrivare Cavani già nel mercato di gennaio ...potrebbe lasciare il Manchester United già a gennaio perché vorrebbe raccogliere maggior minutaggio. Attualmente sul giocatore ci sarebbe l'interesse della Juventus ma non più quello del Barcellona, ...

Dalla Francia: 'Messi in pressing su Neymar perchè torni al Barcellona' Tiscali.it ... una di queste per esempio è legata al rinnovo di Ivan Perisic ,il croato potrebbe anche ... Da lì è passato ale quindi all'Everton: Didier Deschamps lo convoca sempre in nazionale, è ......potrebbe lasciare il Manchester United già a gennaiovorrebbe raccogliere maggior minutaggio. Attualmente sul giocatore ci sarebbe l'interesse della Juventus ma non più quello del, ...