Per Cloud Pa selezionato il progetto di Tim, Cdp, Leonardo e Sogei (Di lunedì 27 dicembre 2021) selezionato il progetto di Tim, Cdp, Leonardo e Sogei per il Cloud della Pa per il Polo strategico nazionale e la gara è prevista nelle prime settimane del 2022. Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale – guidato dal ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao – ha riferito di avere ricevuto ed esaminato tre proposte di Partenariato Pubblico Privato e di avere scelto – con l'ausilio degli esperti del Dipartimento e del ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale (Mitd), di un advisor finanziario, delle competenti strutture della Presidenza del Consiglio e degli esperti dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza – la proposta di questo raggruppamento di imprese perché quella che rispecchia pienamente e in misura del tutto soddisfacente ...

