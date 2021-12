"Penso che vinceremo il Mondiale". Mancini, la sparata prima degli spareggi: facciamo gli scongiuri... (Di lunedì 27 dicembre 2021) A pochi giorni dalla fine del 2021, Roberto Mancini suona la carica con un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Ci saremo perché siamo forti. Perché siamo stati la squadra migliore degli Europei, perché abbiamo vinto meritatamente, perché abbiamo perso una volta sola negli ultimi tre anni, quando siamo rimasti in 10, senza quasi mai rischiare di perdere le altre partite". Un anno dolce-amaro, speciale per la vittoria degli Europei estivi, prima che l'incubo della possibile eliminazione dai Mondiali di Qatar 2022 si facesse sempre più forte. Alla fine, è la Svizzera ad aver acceduto direttamente alla fase finale come prima del nostro girone, mentre noi dovremo vedercela con la Macedonia del Nord e l'eventuale vincente in finale tra Turchia e Portogallo. Quel commento su Scamacca ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) A pochi giorni dalla fine del 2021, Robertosuona la carica con un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Ci saremo perché siamo forti. Perché siamo stati la squadra miglioreEuropei, perché abbiamo vinto meritatamente, perché abbiamo perso una volta sola negli ultimi tre anni, quando siamo rimasti in 10, senza quasi mai rischiare di perdere le altre partite". Un anno dolce-amaro, speciale per la vittoriaEuropei estivi,che l'incubo della possibile eliminazione dai Mondiali di Qatar 2022 si facesse sempre più forte. Alla fine, è la Svizzera ad aver acceduto direttamente alla fase finale comedel nostro girone, mentre noi dovremo vedercela con la Macedonia del Nord e l'eventuale vincente in finale tra Turchia e Portogallo. Quel commento su Scamacca ...

