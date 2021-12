Advertising

zizionice : RT @Gazzetta_it: Pellegrino cerca un altro acuto al Tour de ski. Ci prova anche de Fabiani - Gazzetta_it : Pellegrino cerca un altro acuto al Tour de ski. Ci prova anche de Fabiani - OA_Sport : #SCIDIFONDO Federico Pellegrino cerca il quarto podio consecutivo a Lenzerheide. Comincia il Tour de Ski - mmpbowen : @NormanUncle @pellegrino_fra @DocWalls togli la due, lui ci fa eccome perché cerca di raccattare quei voti novax

ogreenpass - marco_rogerio_ : 'Il turista viaggia, l’escursionista cammina, il pellegrino cerca...' -

Ultime Notizie dalla rete : Pellegrino cerca

OA Sport

Dopo il primo risultato convincente a Dresda,l'ispirazione in Svizzera, dove si è allenato in estate con un team transnazionale insieme a Defa. Tutti pensano all'Olimpiade, ma ...Sul fronte dei podi la situazione è invece ben diversa, poichéè l'atleta ad aver raccolto il numero più elevato di top - three . Oltre alla sua affermazione, il trentunenne valdostano si ...Nei prossimi giorni Lenzerheide terrà a battesimo la XVI edizione del Tour de Ski, ovvero la madre di tutte le prove multi stage dello sci di fondo. La manifestazione si è imposta come crocevia fondam ...Il Tour de Ski 2021-22 è ormai alle porte. Dopodomani gli atleti saranno impegnati nella tappa inaugurale, programmata a Lenzerheide. L’evento multistage per antonomasia può rappresentare una bella oc ...