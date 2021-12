Paulo Sousa nuovo tecnico del Flamengo?: la Polonia minaccia sanzioni (Di lunedì 27 dicembre 2021) Scoppia il caso Paulo Sousa. Il tecnico portoghese, in procinto di succedere a Renato Portalupi sulla panchina del Flamengo, avrebbe chiesto alla Federazione polacca di rescindere il contratto che lo lega alla guida della Nazionale, ricevendo un netto rifiuto e la minaccia di sanzioni da parte della Fifa. Paulo Sousa-Polonia: quali sono i motivi della rottura? Dietro al muro alzato dalla Federazione polacca ci sarebbe un rapporto tutt’altro che idilliaco tra le parti. In particolare, il Presidente Federale, Cesary Kukezsa, non avrebbe preso bene la difesa del tecnico portoghese nei confronti dei suoi giocatori dopo la sconfitta subita contro l’ Ungheria nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 dicembre 2021) Scoppia il caso. Ilportoghese, in procinto di succedere a Renato Portalupi sulla panchina del, avrebbe chiesto alla Federazione polacca di rescindere il contratto che lo lega alla guida della Nazionale, ricevendo un netto rifiuto e ladida parte della Fifa.: quali sono i motivi della rottura? Dietro al muro alzato dalla Federazione polacca ci sarebbe un rapporto tutt’altro che idilliaco tra le parti. In particolare, il Presidente Federale, Cesary Kukezsa, non avrebbe preso bene la difesa delportoghese nei confronti dei suoi giocatori dopo la sconfitta subita contro l’ Ungheria nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar, ...

