Parla Gravina: “Salernitana? C’è un’unica speranza!” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il presidente federale Gabriele Gravina, ha Parlato ai microfoni di Sky, al Word Globe Soccer di Dubai tra i tanti temi affrontati spiccano quelle inerenti a nazionale e alla questione Salernitana, queste le sue parole: -Sensazioni interne sugli azzurri: “Noi non vogliamo tornare indietro, vogliamo coltivare questa nostra realtà. Non è più un sogno, qualche sogno vogliamo centrarlo nel 2022, rivedersi è sempre molto bello. Per noi è un’impresa sportiva straordinaria, ma contava mettere insieme i sentimenti per trasformare in una grande famiglia”. Gravina Italia 2021 -Cosa serve per ritornare ai livelli visti nel 2021: “Dobbiamo tornare a essere quella squadra speciale che abbiamo dimostrato nel 2021 e negli ultimi tre anni. Recuperare le energie ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il presidente federale Gabriele, hato ai microfoni di Sky, al Word Globe Soccer di Dubai tra i tanti temi affrontati spiccano quelle inerenti a nazionale e alla questione, queste le sue parole: -Sensazioni interne sugli azzurri: “Noi non vogliamo tornare indietro, vogliamo coltivare questa nostra realtà. Non è più un sogno, qualche sogno vogliamo centrarlo nel 2022, rivedersi è sempre molto bello. Per noi è un’impresa sportiva straordinaria, ma contava mettere insieme i sentimenti per trasformare in una grande famiglia”.Italia 2021 -Cosa serve per ritornare ai livelli visti nel 2021: “Dobbiamo tornare a essere quella squadra speciale che abbiamo dimostrato nel 2021 e negli ultimi tre anni. Recuperare le energie ...

Gravina: “La Nazionale torni a essere una squadra speciale” Tuttosport Gravina: "Salernitana? Voglio essere ottimista. Ora speriamo nel Mondiale" Il presidente federale Gabriele Gravina, al Word Globe Soccer di Dubai, ha parlato ai microfoni di SKY "Sono molto orgoglioso di avere vissuto insieme a tantissimi italiani un anno ...

Gravina su contromisure pandemia: "Dobbiamo valorizzare l'idea di Super Green Pass a livello di spogliatoio" Il presidente della FIGC, Gravina, ha parlato a Sky in merito agli sviluppi della pandemia nel mondo del calcio: "Il calcio non può fermarsi, è linfa per dodici ...

