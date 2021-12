Papa Francesco: “Basta morti sul lavoro. È importante dare dignità all’uomo” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Si cerca la visibilità ma Dio sceglie gli invisibili. Basta morti sul lavoro. Immense tragedie passano sotto silenzio. L’inverno demografico “è una tragedia” per l’Italia Papa Francesco nel secondo Natale di pandemia propone a tutti le sue forti lezioni. Dio si rivela ma gli uomini non capiscono “Gesù nasce per servire e noi passiamo gli anni a inseguire il successo. Si fa piccolo e noi continuiamo a cercare la grandezza. Si abbassa e noi vogliamo salire sul piedistallo. Indica l’umiltà e noi pretendiamo di apparire. Va in cerca dei pastori e degli invisibili e noi cerchiamo visibilità”. È il contrasto del Vangelo: “Colui che abbraccia l’universo ha bisogno di essere tenuto in braccio. Lui, che ha fatto il sole, deve essere scaldato. La tenerezza ha bisogno di essere coccolata. L’amore infinito ha un ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 dicembre 2021) Si cerca la visibilità ma Dio sceglie gli invisibili.sul. Immense tragedie passano sotto silenzio. L’inverno demografico “è una tragedia” per l’Italianel secondo Natale di pandemia propone a tutti le sue forti lezioni. Dio si rivela ma gli uomini non capiscono “Gesù nasce per servire e noi passiamo gli anni a inseguire il successo. Si fa piccolo e noi continuiamo a cercare la grandezza. Si abbassa e noi vogliamo salire sul piedistallo. Indica l’umiltà e noi pretendiamo di apparire. Va in cerca dei pastori e degli invisibili e noi cerchiamo visibilità”. È il contrasto del Vangelo: “Colui che abbraccia l’universo ha bisogno di essere tenuto in braccio. Lui, che ha fatto il sole, deve essere scaldato. La tenerezza ha bisogno di essere coccolata. L’amore infinito ha un ...

