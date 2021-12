Paola Turani sbotta contro un follower su Instagram | “Avete rotto | basta!”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) In queste ore, la nota influencerha tuonatoun utente su. Il motivo? La quarantena. La donna, da poco diventata mamma, non ha avuto mezze misure e i commenti sono stati ripresi dalla pagina social Fakeigitaly. Vediamo, quindi, cosa è successo. Contatto positivo Stando ad alcune ricostruzioni fatte sui social dai L'articolo

Advertising

uresogoldenn : Fermo restando l’opinione bassissima che ho di Paola Turani, io mi chiedo come sia possibile che la gente pensi che… - zazoomblog : Da Wanda Nara a Paola Turani: dove hanno trascorso le festività natalizie i nostri Vip - #Wanda #Paola #Turani:… - Juliet_ME_1987 : @Bea_Mary84 E Paola Turani con migliaia di follower su instagram sconsigliava a tutte il vaccino - itsarirodhere : 100% convinta di aver appena visto i cani di Paola Turani - myliebes : RT @allysommaaa: Sempre più convinta che il guilty pleasure di Paola Turani sia #taolapurani -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Turani

Fanpage.it

A partire da Wanda Nara fino a, vi diremo tutto sulle festività natalizie dei nostri amati Vip. Leggi anche - > Come hanno addobbato l'albero i personaggi più famosi della tv? Pura ...Leggi anche - > Pioggia di critiche perper ciò che ha fatto dopo il parto: "Sempre le donne" Con circa 2 milione di followers,non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo amatissimo pubblico ...In queste ore, la nota influencer Paola Turani ha tuonato contro un utente su Instagram. Il motivo? La quarantena. La donna, da poco diventata mamma, non L'influencer ha avuto un forte botta e rispost ...Da Wanda Nara a Paola Turani: dove hanno trascorso le festività natalizie i nostri cari Vip? Cosa abbiamo scoperto dai loro profili social.