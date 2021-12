Palermo, Baldini si presenta: “Abbiamo una rosa valida. Lo spirito c’è, possiamo stupire” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Silvio Baldini è il nuovo allenatore del Palermo. La società rosanero ha infatti deciso di sollevare dall’incarico di tecnico Giacomo Filippi per scegliere proprio l’allenatore autore della promozione della squadra in Serie A tanti anni fa. Il neo tecnico, accompagnato da Renzo Castagnini, è intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Io mi avvicino alle 800 presenze tra i professionisti, per cui direi che un po’ di partite le ho fatte e le ho viste. L’importante è che i calciatori capiscano che si possa migliorare con il lavoro. Qualora non fosse così, bisognerebbe individuare i perché. Poi ci sono anche le cessioni per i giocatori che riesci a convincere con il tuo lavoro e che non sono evidentemente fatti per stare nel Palermo. Io sono convinto che questa rosa sia ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) Silvioè il nuovo allenatore del. La societànero ha infatti deciso di sollevare dall’incarico di tecnico Giacomo Filippi per scegliere proprio l’allenatore autore della promozione della squadra in Serie A tanti anni fa. Il neo tecnico, accompagnato da Renzo Castagnini, è intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Io mi avvicino alle 800 presenze tra i professionisti, per cui direi che un po’ di partite le ho fatte e le ho viste. L’importante è che i calciatori capiscano che si possa migliorare con il lavoro. Qualora non fosse così, bisognerebbe individuare i perché. Poi ci sono anche le cessioni per i giocatori che riesci a convincere con il tuo lavoro e che non sono evidentemente fatti per stare nel. Io sono convinto che questasia ...

