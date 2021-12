Pagamenti in contanti solo fino a 1.000 euro: dal primo gennaio scatta il nuovo limite (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dimezzato il «tetto» attuale: la norma era stata prevista dal decreto fiscale del governo Conte bis e non è stata più modificata. Multe ai negozianti che rifiutano bancomat o carte di credito Leggi su corriere (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dimezzato il «tetto» attuale: la norma era stata prevista dal decreto fiscale del governo Conte bis e non è stata più modificata. Multe ai negozianti che rifiutano bancomat o carte di credito

Advertising

Agenzia_Ansa : Dal 1 gennaio stretta sui pagamenti in contanti: il tetto scende a mille euro dagli attuali duemila #ANSA - Corriere : Pagamenti in contanti solo fino a 1.000 euro: dal primo gennaio scatta il nuovo limite - danieledv79 : RT @Corriere: Pagamenti in contanti solo fino a 1.000 euro: dal primo gennaio scatta il nuovo limite - corgi_lover : RT @Corriere: Pagamenti in contanti solo fino a 1.000 euro: dal primo gennaio scatta il nuovo limite - VincenzaSMF : RT @Corriere: Pagamenti in contanti solo fino a 1.000 euro: dal primo gennaio scatta il nuovo limite -