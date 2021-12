Padoan | “Sul Recovery l’Italia non può sbagliare | rischiamo di bruciare credibilità e crescita”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il presidente Unicredit: «Le acquisizioni devono far diventare le banche più europee. Abbiamo una buona strategia, non pensiamo a Mps»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Padoan Sul

La Stampa

A un capo del tavolo c'è il Dottor Pier Carlo; all'altro siede il Professor. Il primo è un banchiere, presiede Unicredit, è cauto e pragmatico, racconta che il suo istituto cambierà in fretta pelle anche grazie alle opportunità del Pnrr, assicura che crescere per ...... due romani alla guida: l'ex ministro dell'Economia Pier Carloalla presidenza e, ...5 attesi a livello di gruppo; Gae Aulenti imporrà una spintarisparmio gestito, business redditizio e a ...Mps caso chiuso? "Ora siamo concentrati su piano" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 dic - "Non escludiamo che ci possano essere ulteriori operazioni di questo tipo; non sono la ragione fond ...L'ex ministro del Tesoro a tutto campo sul futuro dell'Istituto: "Le acquisizioni devono far diventare le banche più europee. Siamo aperti a nuove strade" ...