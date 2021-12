Osimhen vola in Nigeria | ma manca ancora il placet dei medici | la situazione

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Victorto in, il calciatore doveva attendere l’ultima visita di controllo ma si sente pronto per giocare la Coppa d’Africa. “Osi schiaffo al Napoli” così titola Corriere dello Sport che parla di un volo anticipato da parte del calciatore africano, già convocato regolarmente dallaper la Coppa d’Africa anche se avrebbe dovuto attendere la visita di controllo con il dottor Tartaro che lo ha operato. Secondo quanto scrive il quotidiano il calciatore è partito senza attendere la visita di controllo con i dottori Canonico e Tartaro, che lo visiteranno comunque venerdì a Napoli.inEcco quanto scrive Corriere dello Sport sulla vicenda: E allora,lancia. Si sente pronto ed è convinto di giocare la ...

Victor Osimhen si sente pronto a tornare in campo e non vede l'ora di farlo con la maglia della sua Nazionale per la Coppa d'Africa ...