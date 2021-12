Osimhen, schiaffo al Napoli, partito senza attendere l’ok! (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha raccontato della situazione tra Osimhen e il Napoli per la partenza del nigeriano in Coppa d’Africa. Secondo il quotidiano, Osimhen sarebbe già partito per la Nigeria, ma dovrà tornare in Italia in vista dell’ultimo dell’anno. Osimhen Napoli Nigeria Venerdì dovrà sottoporsi all’ultimo controllo, quello decisivo, dove verrà testata la mascherina realizzata su misura per il suo particolare caso. La punta si sente pronta per giocare la prima partita della competizione, preoccupa e non poco il recupero record, dai 3 mesi iniziali Osimhen potrebbe tornare dopo neanche un mese e mezzo dall’infortunio di Milano, e mercoledì vuole allenarsi con la Nigeria. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha raccontato della situazione trae ilper la partenza del nigeriano in Coppa d’Africa. Secondo il quotidiano,sarebbe giàper la Nigeria, ma dovrà tornare in Italia in vista dell’ultimo dell’anno.Nigeria Venerdì dovrà sottoporsi all’ultimo controllo, quello decisivo, dove verrà testata la mascherina realizzata su misura per il suo particolare caso. La punta si sente pronta per giocare la prima partita della competizione, preoccupa e non poco il recupero record, dai 3 mesi inizialipotrebbe tornare dopo neanche un mese e mezzo dall’infortunio di Milano, e mercoledì vuole allenarsi con la Nigeria.

