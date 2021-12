Osimhen, l’entourage: “Vuole battere la Juventus e giocare la coppa d’Africa” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Oma Akatugba, membro dell’entourage di Victor Osimhen ha parlato dell’attaccante del Napoli e del possibile ritorno in campo. Oma Akatugba, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ai microfoni di Radio Marte: “Dove si trova Osimhen? E’ in Nigeria, si sta godendo il Natale e sta passando del tempo con i suoi familiari. Non ci siamo ancora incontrati, io ora sono in Germania e non sono andato in Africa. Il 31 dicembre tornerà a Napoli per fare un’altra visita medica? So che è previsto questo controllo. So anche che Osimhen rientrerà in Campania dopo un breve periodo in Nigeria. E’ pronto per sottoporsi ad altri test. Victor sa che dovrà tornare e lo rivedrete a Napoli per la TAC. Esistono possibilità che giochi contro la Juventus, prima di partire ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 dicembre 2021) Oma Akatugba, membro deldi Victorha parlato dell’attaccante del Napoli e del possibile ritorno in campo. Oma Akatugba, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Victor, attaccante del Napoli, ai microfoni di Radio Marte: “Dove si trova? E’ in Nigeria, si sta godendo il Natale e sta passando del tempo con i suoi familiari. Non ci siamo ancora incontrati, io ora sono in Germania e non sono andato in Africa. Il 31 dicembre tornerà a Napoli per fare un’altra visita medica? So che è previsto questo controllo. So anche cherientrerà in Campania dopo un breve periodo in Nigeria. E’ pronto per sottoporsi ad altri test. Victor sa che dovrà tornare e lo rivedrete a Napoli per la TAC. Esistono possibilità che giochi contro la, prima di partire ...

