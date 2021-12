Osimhen in Coppa d’Africa: la proposta del Napoli alla Nigeria (Di lunedì 27 dicembre 2021) Victor Osimhen giocherà in Coppa d’Africa, il Napoli aveva proposto di farlo partire dopo la partita di Serie A con la Juventus. Il retroscena viene raccontato da Corriere dello Sport, che scrive di un intervento della società azzurra per cercare di ritardare la partenza del calciatore per la competizione continentale. “In attesa dell’esito della prossima visita, tra l’altro, il Napoli aveva anche provato a valutare con la federazione Nigeriana una strada che in qualche modo avrebbe reso meno problematica una vigilia quotidianamente più complessa e delicata alla luce delle assenze e delle ultime notizie (Fabian positivo al Covid): lasciarlo a disposizione di Spalletti per la partita con la Juve, in programma il 6 gennaio, e poi restituirlo alla ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 dicembre 2021) Victorgiocherà in, ilaveva proposto di farlo partire dopo la partita di Serie A con la Juventus. Il retroscena viene raccontato da Corriere dello Sport, che scrive di un intervento della società azzurra per cercare di ritardare la partenza del calciatore per la competizione continentale. “In attesa dell’esito della prossima visita, tra l’altro, ilaveva anche provato a valutare con la federazionena una strada che in qualche modo avrebbe reso meno problematica una vigilia quotidianamente più complessa e delicataluce delle assenze e delle ultime notizie (Fabian positivo al Covid): lasciarlo a disposizione di Spalletti per la partita con la Juve, in programma il 6 gennaio, e poi restituirlo...

Advertising

sportli26181512 : Osimhen, schiaffo al #Napoli: è già in Nigeria per la Coppa d'Africa, ma...: È stato inserito nella lista del ct ed… - CalcioPillole : Non si placano le polemica per la #CoppaDAfrica in casa #Napoli: Victor #Osimhen, infatti, mercoledì potrebbe già e… - tuttonapoli : Il Mattino: 'Sensazione è che Osimhen dovrà arrendersi, difficile immaginarlo in Coppa d'Africa' - CalcioNapoli24 : - SentenzaGianni : RT @Frances12925037: @mirkonicolino pronto ASL, che facciamo? osimhen e koulibaly coppa d‘africa, mario rui squalificato e faban ruiz posit… -