Oroscopo Paolo Fox domani 28 dicembre Bilancia: le previsioni per amore, lavoro e benessere (Di lunedì 27 dicembre 2021) Cari amici nati sotto il segno della Bilancia, Paolo Fox ha consultato per voi le stelle e ha annunciato le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di domani 28 dicembre. Il vostro è un segno caratterizzato dall'eleganza e dalla sobrietà. Molti di voi amano l'armonia e curata con grande attenzione il vostro aspetto fisico. La vostra però non è quasi mai vanità, ma desiderio di sentirsi sicuri presentandosi agli altri. Il vostro è il segno dei contrari, dei legami importanti e per questo motivo avete spesso bisogno di riferimenti affettivi stabili, che si tratti di amicizie o di famiglia. Nonostante la vostra apparente sicurezza infatti, cercate spesso un confronto con chi vi circonda. Come andranno le feste natalizie? La fine dell'anno secondo Paolo Fox, segno ...

